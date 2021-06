In de Kerkstraat supporteren ze vanavond even hard voor KDB als Cristiano: “Voetbal is al ons hele leven een feest, dat zal het vanavond ook zijn”

Eeklo/Kaprijke Arvid De Muynck (39) is ‘leraar van het jaar 2021’: “Hij heeft ons door de helse coronaperi­o­de gesleurd”

24 juni Arvid De Muynck (39) uit Kaprijke is door het tijdschrift Klasse uitgeroepen tot ‘leraar van het jaar 2021’. ‘Meneer De Muynck’ geeft Nederlands en Engels in de derde graad van het middelbaar in College ten Doorn in Eeklo. Hij was de man die zijn leerlingen door de coronahel gesleurd heeft. “Ook al viel dat afstandsonderwijs me zo zwaar dat ik zelf heel even aan een andere job gedacht heb”, geeft de man toe. Dit is zijn verhaal.