Huisartsen lanceren samen oproep voor versterking eerste lijn: “Nood aan planning op basis van behoeften bevolking”

De boodschap van de huisartsen in de brief is erg duidelijk. “De ondersteuning in huisartsenpraktijken moet verder uitgebouwd en structureel voldoende gefinancierd worden. Elke euro naar preventie brengt op termijn 4 euro op. Verhoog daarom de budgetten! Het huidige beleid verdeelt door een verschil te maken tussen startende en al langer werkende huisartsen en tussen grotere groepspraktijken en solo-artsen. Dit terwijl deze laatste even goed snakken naar duurzame ondersteuning.”