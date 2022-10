Gezocht: oude foto’s van Klein Rusland

Tijdens het succesvolle eeuwfeest in juni kregen de organisatoren de vraag een expo te plannen met foto’s uit de rijke geschiedenis van de wijk. Door een babbelcafé te organiseren hoopt de culturele raad en de heemkundige kring foto’s en info te verzamelen om een tentoonstelling op poten te kunnen zetten. “Alles is welkom", klinkt het. “Van familiekiekjes over foto’s van doopfeesten, eerste en plechtige communies, huwelijken tot kermissen en straatfeesten. De foto’s worden ter plekke gefotografeerd voor bewaring en de bijhorende verhalen worden genoteerd." Met het verzamelde fotomateriaal wordt er in het najaar van 2023 niet alleen een impressie gebracht over de rijke geschiedenis van de tuinwijk maar ook een hommage aan de inwoners van Klein Rusland.