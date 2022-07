Gewapende minderjarige inbreker springt in kanaal van Zelzatebrug om te ontsnappen aan politie: “Tweede dader zou gevonden zijn”

Zelzate Brand bij chemisch bedrijf in Zelzate: hevige rookontwik­ke­ling, maar intussen sterk afgenomen

In de teerfabriek Rain Carbon in Zelzate is er vrijdagnamiddag brand ontstaan. Dat gebeurde in een tank waar zo’n 600 ton pek was opgeslagen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

15 juli