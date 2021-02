Gestolen wagen van brandweerman teruggevonden in Zelzate: “Dankzij het massale delen op sociale media”

Gent Feestje!

26 februari Onze stad kwam de afgelopen dagen niet bijster positief in het nieuws. Niet omdat er plannen zijn om nog meer gaten in monumenten te slaan, niet omdat er meedogenloos volksbuurten worden afgebroken, en zelfs een keertje niet omdat het verkeer in de soep draait. Nee, dit keer kwam het slechte nieuws uit het UZ, waar de artsen de 3de coronagolf aankondigden en aan alle overheden vroegen om de coronamaatregelen vooral niet te versoepelen. Dit keer kwam het slechte nieuws van op het Sint-Pietersplein en de Graslei, waar honderden jongeren samen kropen en zelfs aan het feesten gingen. De politie trad op en burgemeester De Clercq haastte zich om glas en versterkte muziek te verbieden. Of COVID-19 besmettelijker is op glas dan op blik, dat weet ik niet. En of het virus via boxen kan verspreid worden, wil ik ook eerst bewezen zien voordat ik dat als waarheid verkoop. Onze Mathias moet wel iets doen natuurlijk, en hoe hou je al die opgehokte jongeren in toom? Het zal volgens mij van twee kanten moeten komen. Van de jongeren mag iets meer respect verwacht worden. Zij zijn waarschijnlijk jong en sterk genoeg om een eventuele besmetting te overleven. Hun ouders, bij wie ze hun van het feesten bezwete kleren in de wasmand gooien, zijn dat misschien niet. Hun grootouders, die al in een woonzorgcentrum moeten wonen om in België binnen het jaar gevaccineerd te worden, overleven een welgemeende knuffel misschien niet eens. Van onze overheden mag verwacht worden dat ze eindelijk eens vertrouwen tonen in de horeca en de evenementensector. Er zullen feestjes blijven gehouden worden, dat hebben we nu wel gezien, en dan kunnen die maar beter door professionals in goede banen worden geleid. Zou je sneller besmet worden op een terrasje met de nodige afstand tussen de tafels dan op een overvolle trein naar zee? Wat denkt u zelf?