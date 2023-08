Waarom werd P. (53) doodgescho­ten voor de deur van zijn schoon­broer? “Ze bleven maar slaan en schoppen op het stervende slachtof­fer, tot de ambulance kwam”

Een jaar nadat L. van haar partner T.B. scheidde en naar Thailand was getrokken, stond ze dinsdag plotseling voor zijn deur, in de Koningin Fabiolalaan in Zelzate. Ze was in het gezelschap van haar broer P. (53), bij wie ze inwoonde in Thailand. Amper één dag later overleed P. bij een dodelijk schietincident. Wat er die bewuste avond allemaal misliep, wordt nog volop onderzocht. “Ze hadden zware ruzie, en plots waren er die drie schoten...”