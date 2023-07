Gemeente zoekt oplossing voor versterking oevers van visvijver, effectieve werken gepland in septemer

Lorenzo (30) en Sophie (30) zetten Meetjes­land­se biercul­tuur in de kijker: “Hier vloeit het bier zo vanuit de tank in je glas”

Wie zich wil laten onderdompelen in de Meetjeslandse biercultuur kan vanaf komend weekend terecht in ‘Hopspot’ in Ertvelde. De afgelopen drie jaar verbouwde Jef Versele, CEO van Brouwerij Van Steenberge, een 200 jaar oude hoeve tot een rolstoelvriendelijk complex met een microbrouwerij, café, brasserie en gastenkamers. “We willen volop experimenteren met bier.” En dat begint al bij die grote houten palen aan de straatkant.