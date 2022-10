Gemeente neemt voorzorgmaatregelen in verband met vogelgriep: “Maar geen reden tot paniek”

De gemeente meent dat er voorlopig geen reden is tot paniek. “We willen benadrukken dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken”, klinkt het. Wel wil het lokaal bestuur graag een aantal voorzorgsmaatregelen aanraden voor houders van pluimvee en inwoners van onze gemeente.

Zo moeten eigenaars ten eerste alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, ophokken of op zodanige wijze afschermen dat dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Ten tweede gebeurt het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels best binnen. Op die manier kan er geen contact zijn met wilde vogels. Tot slot blijft de hond het liefst aan de leiband tijdens een wandeling om contact met besmette dode vogels te vermijden. Wie een dode vogel vindt, meldt dit best aan het Vogelopvangcentrum van Merelbeke om ze te laten testen op het virus.