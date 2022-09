Frituur Ilse sluit definitief deuren wegens gezondsheidsproblemen

Deinze/Meetjesland Onze weekend­tips voor het Meetjes­land en Deinze: van feesten op Vlaamse schlagers tot inspiratie voor je tuin en interieur

Op zoek naar leuke uitstapjes komend weekend in het Meetjesland en de streek rond Deinze? In Maldegem is het Oktoberfest, in Aalter belooft Margriet Hermans ‘lekker te blijven hangen’, en aan het Kasteel Ooidonk kan je naar een lifestylebeurs. Dit en nog andere tips zochten wij voor je uit voor het weekend van 24 en 25 september.

23 september