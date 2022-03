Franz Duister (85) schenkt levenswerk aan de bib: “Hoop mensen te inspireren fazanten te houden”

Het boek zelf telt 715 pagina’s en is opgedeeld in twee delen. “In het eerste deel leg ik uit hoe je fazanten moet houden, waar je op met letten en welke ziektes ze kunnen krijgen. Het tweede deel is een encyclopedie waar ik alles uit de doeken doe over de verschillende fazantensoorten. Er zijn in totaal 49 soorten en 68 ondersoorten. Het is de eerste keer dat er zo’n gedetailleerd overzicht is gemaakt over fazanten in het Nederlandse taalgebied”, vertelt Franz.