Filmpje sluikstortende medewerker Infrabel lokt veel verontwaardiging uit: “Dit strookt absoluut niet met onze waarden”

ZelzateEen filmpje van een sluikstortende medewerker van Infrabel lokt erg veel verontwaardiging uit op sociale media. Niet in het minst bij de spoorwegbeheerder zelf: “We hebben de beelden onderzocht en kennen de betrokken medewerker. We gaan dit intern uitklaren. Dit strookt absoluut niet met de waarden waarvoor wij staan”, reageert woordvoerder Frédéric Petit.

Op sociale media circuleert momenteel een filmpje van een man die de volledige inhoud van zijn koffer ledigt in een berm langs de Beneluxlaan in Zelzate. Aan de bedrijfswagen is duidelijk te zien dat het om een medewerker van Infrabel gaat. De gemeente Zelzate vroeg al om uitleg aan de spoorwegbeheerder.

“Het filmpje werd ons gisteren bezorgd”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Het was iemand uit de buurt die het pijnlijke tafereel kon filmen. Onze milieudienst is onmiddellijk in gang geschoten. Uiteraard hebben we Infrabel om uitleg gevraagd. Als ik me goed kan oriënteren spelen de feiten zich ook af op hun grond.”

Vuilste plekje van Vlaanderen

Wat de zaak nog pijnlijker maakt, is dat uitgerekend die plek in 2011 door Radio 1 werd uitgeroepen tot ‘vuilste plekje van Vlaanderen’. Het begin van een ‘war on trash’ in de kanaalgemeente. “Een strijd die we nog dagelijks voeren”, zegt Steven De Vuyst. “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem in onze gemeente. Als gemeentebestuur doen we samen met ons gemotiveerd team van Propere Pioniers wat we kunnen, maar het ligt heus niet enkel aan de Zelzatenaar. Onze gemeente is nu eenmaal een plek waar dagelijks veel mensen passeren en die nemen het duidelijk niet altijd even ernstig met onze leemomgeving. Ik hoop echt dat Infrabel een goede uitleg kan geven voor dit filmpje, maar ik vrees het ergste.”

Intern uitklaren

Bij Infrabel nemen ze de feiten zeer ernstig. Woordvoerder Frederic Petit reageert: “Dit kunnen we als organisatie niet tolereren. Dit strookt absoluut niet met onze waarden. We hebben de beelden intern onderzocht en kennen de medewerker. We gaan dit dan ook intern uitklaren. Morgen zullen we ook onmiddellijk contact opnemen met de gemeente Zelzate om dit uit te klaren. Nogmaals: dit kan absoluut niet. We veroordelen deze feiten ten zeerste.”