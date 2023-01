Fietser betrokken bij ongeval na pintje te veel: 1 maand rijverbod

Het ongeval gebeurde in januari 2021. De man, een vijftiger, was met de fiets op terugweg van een feestje van een ex-collega in Zelzate. Hij werd in 2015 al eens veroordeeld nadat hij achter het autostuur was gekropen met een pintje te veel op. Volgens zijn advocaat was hij hooguit een sociale drinker en is er van een alcoholprobleem geen sprake. “Ondertussen drinkt hij al een jaar niet meer”, pleitte de raadsman, die vooral mildheid vroeg aan de rechtbank.