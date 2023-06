Family Challenge Day moet de hele familie aanzetten tot sporten

Gratis toneelstuk 'Dokter, ik beweeg weer!’ moet senioren aanzetten om meer te bewegen

Normaal gezien was de gratis theatervoorstelling ‘Dokter, ik beweeg weer!’ gepland in december vorig jaar, maar wegens enkele zieke acteurs kon het toneelstuk toen niet doorgaan. Uitstel is echter geen afstel en daarom is er een nieuwe voorstelling ingepland op woensdag 21 juni om 15.30 uur in de zaal De Kring in Zelzate.