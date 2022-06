Fabriek Energiek wordt in volledig nieuw jasje gestopt: “Hernieuwbare energie is de toekomst”

ZelzateDe Fabriek Energiek wordt volledig vernieuwd als multifunctioneel bezoekerscentrum. Dat werd woensdag beslist door de provincieraad van Oost-Vlaanderen. In de plannen wordt ook werk gemaakt van een nieuw onthaalgebouw op de site. Zo moet de educatieve werking in Zelzate worden uitgebreid.

Heel wat scholen en groepen zijn al over de vloer geweest bij Fabriek Energiek in Zelzate. Als provinciaal educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie kon je er via een begeleid bezoek en verschillende experimenten meer inzicht krijgen over hernieuwbare energie. De huidige kantoorcontainers van Fabriek Energiek aan de Zonneberg zijn evenwel fors verouderd. Een opknapbeurt dringt zich op, dus slaan drie partners de handen in elkaar. De provincie Oost-Vlaanderen, de coöperatieve vennootschap Zonneberg en Terranova NV zullen samen instaan voor de bouw van een nieuw kennis- en ontmoetingscentrum waar energietransitie zichtbaar, tastbaar en bevattelijk wordt.

“De transitie naar hernieuwbare energie en circulair ondernemen is volop aan de gang”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Energie, Milieu en Natuur. “Deze transitie vergt klimaatkennis en technisch inzicht, frisse ideeën, enthousiasme en durf om te innoveren. Via de educatieve werking van Fabriek Energiek willen we jongeren en jongvolwassenen inzicht geven in de kansen die de energietransitie biedt. De provincie zal verder instaan voor de educatieve werking van Fabriek Energiek en het in de toekomst verbreden.”

Hernieuwbare energie stimuleren

Consortium Terranova NV is eigenaar van de gronden waar het circulaire gebouw van Fabriek Energiek zal opgericht worden. Het kreeg in 2010 de vervuilde industriële site langs het kanaal Gent-Terneuzen in handen. De vorige eigenaar was failliet en liet er een gigantische berg gipsafval achter. Iets wat heel wat ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebracht. Ondertussen zijn de terreinen volledig gesaneerd en opgewaardeerd. Na ruim tien jaar actie op de site zijn alle veiligheids- en stabiliteitsrisico’s verdwenen.

“Onze bedrijven zijn continu op zoek naar competente medewerkers met een hooggeschoold technisch profiel. Op deze manier wenst Terranova studenten en andere bedrijven te enthousiasmeren voor duurzaam ondernemen, moderne technologie, circulair gebruik van materialen en zoveel meer dat bijdraagt tot een betere wereld. Als Terranova willen we hier absoluut een voortrekkersrol in vervullen.”

Ook burgercoöperatie Zonneberg CV wil hernieuwbare energie in al haar vormen stimuleren en promoten. Daarom zal het via financiële participatie de betrokkenheid van burgers in de energiesector bevorderen. “Hernieuwbare energie is de toekomst. Daarom moeten we er samen in investeren”, zegt Frank De Mulder, voorzitter van Zonneberg CV. “Als burgercoöperatie verspreiden we mee kennis en creëren we draagvlak voor de energie-omwenteling van fossiele naar hernieuwbare energie. Met de realisatie van ons nieuw gebouw maakt onze coöperatie haar ambities inzake educatie en sensibilisering helemaal waar.”

