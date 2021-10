Ex-lid van metalband Powerstroke veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel wegens poging doodslag op toenmalige partner

Voetbal tweede nationale a Gino Pauwels (KVV Zelzate): “Lof voor mijn ploeg, zwaar ontgoo­cheld over de leiding”

24 oktober KVV Zelzate beet in het zand tegen leider Zwevezele, maar de 0-3 is geen goede weerspiegeling van de wedstrijd. Ook persverantwoordelijke Koen Van Waesberghe zag het zo. “We sprongen slordig om met de kansen, maar vooral de ref zorgde ervoor dat we met lege handen achterblijven.”