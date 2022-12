Ex-kapper Luc (70) pent zijn laatste anekdotes neer in ‘Meyken zijn poeldeken’

ZelzateMet ‘Bedankt voor de compagnie’ schreef Luc Van Heirweghe (70) vorig jaar nog het sluitstuk van een unieke trilogie met verhalen die zich afspelen in zijn Zelzate. Nu brengt hij met ‘Meyken met zijn poeldeken’ een nieuw boek uit, maar dat is ook meteen zijn laatste boek.

Luc Van Heirweghe was in zijn kapperszaak al een geboren verhalenverteller en dat is hij na zijn pensioen blijven doen. Zo pakt hij met ‘Meyken zijn poeldeken’ al uit met zijn vierde boek. “Na het verschijnen van ‘Bedankt voor de compagnie’ vroeg Denise Bauwens – een trouwe lezeres uit de Havenlaan – wanneer mijn volgende verhalenbundel zou uitkomen,” vertelt Luc. “Denise woonde lang in Merksem, maar heeft haar roots nooit verloochend. Toen haar man overleed, is ze met haar zoon Luc teruggekeerd naar Zelzate. Denise is een fan van mijn boeken en vooral van de anekdotes van zoveel Zelzatenaren.”

Het inspireerde Luc om een boek speciaal voor Denis te schrijven. “Zonder haar was ik er nooit aan begonnen. Ze gaf me onbewust de aanzet om ‘Meyken met zijn poeldeken’ te schrijven. Anders waren de exploten van een aantal typische Zelzaatse volksfiguren zoals Fonsken Pauwels, Antoine De Block, Marcel Dhont, Yvan Blancke, Romain De Peuter, Alex De Vreeze en boer Charel in de vergetelheid geraakt. Die genieten nu eeuwige roem in de kanaalgemeente.” Het boek zou echter ook meteen zijn laatste kunstje zijn. “Dit zijn mijn laatste anekdotes die één jaar lang minutieus optekende, gebruikt en aangevuld met twee verhalen, die ik schreef voor en overnam uit de Turfsteker, ‘Het Boldershof bij Van Himme’ en ‘Bakker Goossens’”, besluit Luc.

Het boek is te koop tegen 10,00 euro bij Alba Libra op het Pierets-De Colvenaerplein 7 of bij Luc zelf in de Kerkstraat 49. Je kan er ook eentje reserveren via 0488/245.330 of luc.van.heirweghe@telenet.be

