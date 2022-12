Evergem en Zelzate willen een veiligere fietsweg naar de Gentse haven

Zelzate Vlak voor feestdagen raakt koppel alles kwijt in verwoesten­de brand: oudste dochter neemt ouders in huis

In de Heidelaan in Zelzate woedde maandagavond een verwoestende brand in een bungalow. Het koppel dat er woonde kon zich in allerijl in veiligheid brengen, maar vanop de straat keken zij machteloos toe hoe de vlammenzee hun huis volledig in de as legde. “Verschrikkelijk, en dat vlak voor de feestdagen...”

15:06