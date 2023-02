Erwin I (53) verkozen tot nieuwe prins carnaval

Afbraak turnzaal Gemeente­lij­ke Basis­school Evergem zorgt voor wijziging sportacti­vi­tei­ten

De verbouwingswerken aan Gemeentelijke Basisschool Evergem gaan een nieuwe fase in. Zo breekt de aannemer de huidige turnzaal af. Na de krokusvakantie kan je er niet meer gaan sporten en dat heeft gevolgen voor Get in Shape, Bootcamp en Pilates.