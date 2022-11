“Er is totaal geen draagkracht”: zowel bestuur als inwoners verzetten zich tegen komst detentiehuis

Aalter MIJN DORP. Marie Ruyssen (28), ofwel Mrs. Europe 2022: “Deze typisch Aalterse plek heeft een prachtige, romanti­sche uitstra­ling... Perfect voor fotoshoots”

“Dertig kilometer per uur rijden in het centrum van Aalter? Ik ben mijn broer verloren in een verkeersongeval, dus daar hoor je mij nooit over zagen.” Aan het woord is Marie Ruyssen (28) uit Aalter, de kersverse Mrs. Europe 2022. Ze neemt ons mee op pad langs haar favoriete plaatsen in Aalter, de bijzondere locatie van haar huis, en welke bekende dorpsgenoot haar onvoorwaardelijk steunde tijdens de missverkiezing.

13 november