Eindelijk opnieuw een volwaardig feest op de Katte: “Mikken op 10.000 feestbeesten”

Geen festival in Zelzate waar de mensen meer naar uitkijken dan de Katse Feesten. Maar liefst 130 vrijwilligers trotseren deze week de blakende zon om alles in gereedheid te brengen voor een vijfdaags feest op het scoutsterrein aan de Asseneedsesteenweg. “Door de strenge coronamaatregelen mocht er niet gedanst worden en dat was toch een serieuze domper op de feestvreugde”, zegt Tom Van Acker van de Katse scouts. “Dat maken we dit jaar ruimschoots goed met onze fuiven en optredens. Die sluiten we dit jaar terug af om 4 uur 's nachts in plaats van 1 uur 's nachts. Bovendien hebben het Tropical Terras dit jaar vernieuwd. De tent en het terras lopen dit jaar in elkaar over waardoor er nu plaats is voor 1.200 personen.”