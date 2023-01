Eerste proefexplosies in Middensluis Terneuzen verlopen zonder problemen

Sleidinge Gemeente bouwt in 2023 nieuw centraal magazijn aan Volpenswe­ge: “Centrali­sa­tie zal efficiën­tie diensten verbeteren”

Evergem plant in 2023 de bouw van een nieuw gemeentelijke magazijn in aan Volpenswege op de gronden van Watering De Burggrave. Samen met het huidige gemeentelijk magazijn aan Oostveld in Sleidinge moet dat het hoofd bieden aan het plaatsgebrek waar de diensten vandaag mee te kampen hebben. “Daarbovenop zal de centralisatie op één locatie de efficiëntie van onze eigen diensten verbeteren", zegt schepen voor Patrimonium Filip Huysman (CD&V).

10 januari