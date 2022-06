Drugdealer (26) gooit met cannabis gevulde Lidl-tas uit autoraam nadat hij achtervolgd wordt door de politie wegens overdreven snelheid

Tweede keer

De man kon uiteindelijk gestopt worden, waarna de politie op haar stappen terug kwam en de zak aantrof in de buitenberm. Daarin zat 129 gram cannabis. De bestuurder zelf had ook nog eens vijf gram cannabis op zak. Het bleef echter niet bij die ene keer, want op 29 februari van vorig jaar werd diezelfde man op nagenoeg dezelfde manier gearresteerd. Bij een controle in de Delfzijllaan merkte de politie de man op. In een poging hem te controleren, vluchtte hij opnieuw weg. De diepvrieszak die hij bij zich had, werd opnieuw door het raam gegooid. Daarin bleek deze keer 28 gram cannabis te zitten.