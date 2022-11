Dominique en Wendy blazen Beck’s Inn nieuw leven in: “Danscafé met streetfood”

Knesselare/Maldegem Hoe leven we in 2048? Steven Van Belleghem (46) zoekt het uit: “Een smartphone? Daar zullen we eens goed mee lachen”

Een wereld die volledig verbonden is met het internet. Een huis dat tegelijk ook je dokter is. En geen smartphones meer. Auteur en ondernemer Steven Van Belleghem uit Knesselare (Aalter) zoekt uit hoe we binnen een kwarteeuw zullen leven en zaken doen. Als onderbouwd expert, maar ook als schrijver van zijn derde fictieboek ‘Hoogverraad’. “Wees maar zeker dat we in 2048 gaan lachen met hoe we nu leven”, zegt de man.

27 oktober