Derde inbraak in drie weken tijd in Smatch Zelzate: “Drie keer dezelfde daders, ze staan duidelijk op de camerabeelden”

“Tot onze grote spijt is er afgelopen nacht opnieuw ingebroken. Wij mogen onze winkel nog niet openen tot het sporenonderzoek afgerond is", klinkt het ontgoocheld bij Smatch in Zelzate. Afgelopen nacht kreeg de supermarkt aan het Hoogbouwplein opnieuw bezoek van inbrekers. “Ze hebben de deur uit de lijst gehaald met een koevoet en zijn zo binnengedrongen”, zegt Benny van Smatch. “Het heeft hen wel wat moeite gekost, maar daardoor zijn ze wel duidelijk te zien op de camerabeelden.”

Dezelfde daders

Tijdens de inbraak was er ook een nachtwaker aanwezig. “Die heeft de politie meteen verwittigd, maar die waren anderhalve minuut te laat om ze op heterdaad te kunnen betrappen. Uit de beelden kunnen we nu wel al duidelijk opmaken dat het dezelfde daders zijn als de twee vorige inbraken.” Op 7 en 16 juni werd er ook al ingebroken in de Smatch. Toen werd er drank en tabak gestolen. “We hopen echt dat de politie de beelden goed gaat kunnen gebruiken, want we zijn het echt beu. Wij moeten in de eerste plaats kosten maken, maar wij verliezen ook kostbare uren door steeds de deuren verplicht te moeten sluiten. Hopelijk is het sporenonderzoek vandaag snel afgerond, zodat we opnieuw open kunnen gaan.