Delano (21), die ontsnapte uit psychiatrisch ziekenhuis, is teruggevonden

Zelzate Verkeers­cha­os op R4 in Zelzate: vrachtwa­gen dwars over rijbaan omdat wielen geblok­keerd zijn

Op het kruispunt van de R4 en de Leegstraat in Zelzate stond woensdagochtend een vrachtwagen stil. De autonoom draaiende wielen raakten bij het draaien geblokkeerd, waardoor de rijbaan in beide rijrichtingen enkele uren versperd was. Omstreeks 11.10 uur was het probleem opgelost.

16 november