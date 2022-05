Dealer vlucht weg voor politie, maar wordt snel gesnapt: man (30) aangehouden

Zelzate Gezins­vrien­de­lij­ke mountainbi­ke­t­ocht geannu­leerd

De Meetjeslandse Burensportdienst organiseert vanaf 24 april tot en met 19 juni elk weekend een gezinsvriendelijke mountainbiketocht in een andere gemeente. De mountainbike op 7 mei in Zelzate is echter geannuleerd.

5 mei