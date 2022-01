De wonderjaren van Evy Poppe (17), ’s lands grootste snowboardtalent: “Op haar vierde stond ze op haar eerste ski’s. Een natuurtalent, zeiden ze meteen”

Evy Poppe wordt op 2 maart 2004 geboren als dochter van Kenneth Poppe (53) en Kristel Dumez (49). Ze groeit op in een sportief gezien. “Kristel en ik zijn in 1986 allebei Belgisch kampioen geweest”, vertelt papa Kenneth, die nu nog heel vaak op de fiets terug te vinden is. “Kristel in het judo en ik in het BMX’en. Je zou dus inderdaad kunnen stellen dat Evy sportieve genen heeft. Zien sporten, doet vaak ook sporten. Kristel en Evy gaan nog veel joggen samen. We zijn gewoon sportieve mensen.”