De wonderjaren van Evy Poppe (17): Een lief en bescheiden meisje dat uitgroeide tot ’s lands grootste wintersporttalent

ZelzateSnowboardster Evy Poppe (17) is veruit de jongste deelnemer van de Belgische delegatie op de Olympische Winterspelen in Peking. Nu al wordt de Zelzaatse de toekomstige leading lady van de Belgische wintersport genoemd, maar zelf zal je dat nooit uit haar mond horen komen. Evy Poppe is de bescheidenheid zelve, iets wat haar volgens haar omgeving typeert. Dat en haar doorzettingsvermogen. “Evy was al kleuter al een doorzettertje”, vertelt haar kleuterjuf. Ook op het Chiroplein stond een spelletje verliezen niet in haar woordenboek. Welkom in de wonderjaren van Evy Poppe.