De Marge neemt afscheid van jeugdopbouwwerker Jana: “Opbouwwerker in ware zin van het woord”

Jana was drie jaar aan de slag in De Marge en gaat nu aan de slag als educatief medewerker bij Kazoo. Haar kreeg een passend afscheid en zelfs schepen van Jeugd Steven De Vuyst zwaaide haar uit. “Met spijt in het hart laten we haar vertrekken voor haar nieuwe professionele uitdaging", zegt De Vuyst. “Ze verbaasde mij en de collega’s met haar titanenwerk in coronatijden en met haar creativiteit in het organiseren van leuke concepten. Ze signaleerde behoeften en noden, maar ze bouwde vooral aan de jeugd van Zelzate. Ze was een opbouwwerker in de ware zin van het woord."