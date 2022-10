COLD CASE. Waarom vermoordde ‘man met het mutsje’ winkelierster Veerle (57) voor schamele 100 euro? “Ik vond mijn dode vrouw en de wereld stond even stil”

ZelzateZe was een sociale, aimabele vrouw en mama van drie kinderen die met niemand in Zelzate problemen had, maar op 3 oktober 2017 werd Veerle Scheerlinck (57) brutaal vermoord in haar winkeltje aan de Oostkade. Speurders zoeken jarenlang naar een verdachte, ‘de man met het mutsje’, maar een doorbraak in dé Oost-Vlaamse cold case van de laatste jaren komt er niet. Toch zijn de Zelzatenaren Veerle en haar ‘Ateljeeke’ nog niet vergeten. “Elke keer als ik daar passeer, denk ik aan wat er gebeurd is. Zelfs nu dat huis weg is.”

De feiten zijn genoegzaam bekend bij alle inwoners van de kanaalgemeente. Op 3 oktober vindt echtgenoot Frank het levenloze lichaam van zijn vrouw achteraan in haar winkel ’t Ateljeeke’. Daar verkocht ze al 30 jaar school- en kantoorbenodigdheden. De winkelierster overleed door verschillende messteken, onder andere in de hartstreek. De dader ging ook aan de haal met geld uit de kassa. De buit bedroeg een schamele 100 euro.

Volledig scherm Beeld uit het opsporingsprogramma 'Faroek'. (Reconstructie) © VTM

Uit politieonderzoek komt één verdachte naar voren, de beruchte ‘man met het mutsje’. Kort voor de moord, omstreeks 15.40 uur, ziet een getuige een man bij de winkel aan het begin van een zebrapad staan. Hij staart een tijdlang roerloos voor zich uit en maakt volgens de getuige een vreemde indruk.

Volledig scherm De man met het mutsje stond te dralen in de buurt van de winkel. © VTM

Een 13-jarig meisje dat enkele minuten voordien in de winkel een pen afrekent bij Veerle, verklaart later aan de politie dat ze een gelijkaardige man de winkel binnen zag komen. Wanneer de eerstvolgende klant de winkel binnenstapt, kan hij Veerle nergens bespeuren. Als enkele minuten later een 11-jarig meisje de winkel binnenkomt en er de voeten van Veerle opmerkt, rent ze in paniek weg om haar vader te bellen. Wat later vindt haar echtgenoot zijn vrouw. “Over wat ik toen zag, hoef ik niet te veel in detail te treden. Dat was afgrijselijk. Op zo’n moment staat je wereld stil”, verklaarde de aangeslagen man in 2018 bij het opsporingsprogramma ‘Faroek’. Haar dood blijft vijf jaar na datum een mysterie.

Volledig scherm Beeld uit Faroek. Links staat de hoofdverdachte in de zaak: de man met de leren jekker © VTM

Van ‘t Ateljeeken is in het Zelzaatse straatbeeld geen spoor meer te bekennen. Het gebouw waarin het winkeltje was ondergebracht, is eind januari van vorig jaar gesloopt en moest plaatsmaken voor een uit de kluiten gewassen appartementsgebouw. Met de sloop van ’t Ateljeeke verdween de laatste fysieke link met de nog steeds onopgeloste moord. De nagedachtenis aan de winkelierster is echter nog niet verdwenen. Een rondvraag in de buurt leert ons dat de onopgeloste moord nog zeker niet vergeten is bij de inwoners van de gemeente.

Volledig scherm Van het voormalige winkeltje is geen spoor meer te bekennen. © PJDG

Speculatie

“Elke keer als ik daar passeer, denk ik aan wat daar gebeurd is, zelfs nu dat huis weg is. Wie heeft die vreselijke misdaad in godsnaam begaan? En waarom? Het is een mysterie waar we allicht nooit het antwoord op zullen weten Veel mensen staken indertijd een beschuldigende vinger naar het circus dat toen op het aangrenzende plein stond, maar dat heb ik nooit geloofd. Zo’n verhalen leiden al snel een eigen leven zonder dat er een grond van waarheid in zit”, vertelt een dame, van een koffie genietend in een naburige tearoom. “Waarom zou iemand het in zijn hoofd halen om net dat winkeltje te overvallen? Het is niet dat er daar grote sommen geld lagen”, voegt ze er nog aan toe.

Volledig scherm 't Ateljeeke (reconstructie) © VTM

Snelle slag?

Een andere vrouw werpt dan weer op dat het winkeltje wel vaak onbemand was. “Veel klanten kwamen daar niet over de vloer en Veerle zat vaak boven in de privévertrekken. Het duurde dan soms wel even vooraleer ze beneden was: iedereen in Zelzate wist dat. Dat was voor een dief misschien een aantrekkelijke gelegenheid om de kassa leeg te roven. Die was bovendien niet zichtbaar vanop straat. Misschien dacht die dief een snelle slag te slaan? Ach, er is zoveel speculatie over deze zaak, maar daar koop je in feite niets mee”, besluit de vrouw.

Ook een naburige winkelier heeft een mening over het mysterie. “De dader is volgens mij iemand van buiten Zelzate, die hier met de bus is toegekomen, snel zijn slag wilde slaan, maar betrapt is door Veerle. Die kerel heeft haar in paniek neergestoken en is nadien weer vertrokken. De misdaad zit jammer genoeg overal. Het is niet zo dat Zelzate onveilig is, maar in de 40 jaar dat ik hier zit, hebben inbrekers toch ook al zeven keer ingebroken bij mij. Ik krijg zelfs geen diefstalverzekering meer”, aldus de man.

Ook misdaadauteur Piet Baete heeft een interesse in de zaak ontwikkeld, zo vertelde hij vorig jaar in een interview. “Ik keek toch wel op dat in het opsporingsprogramma ‘Faroek’ over roofmoord wordt gesproken. De hypothese van roofmoord vind ik onwaarschijnlijk. Ten eerste omdat de dader met amper 100 euro aan de haal ging. Ten tweede omdat hij zijn plan uitvoerde op een van de drukste momenten van de dag, net na schooltijd. Een moment dat er toch nogal wat jongeren schoolbenodigdheden kwamen halen in het ’t Ateljeeke. Dat lijkt me toch niet echt logisch”, aldus Baete.

Deze theorie haalt ook hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie aan in het opsporingsprogramma. “Roofmoord is een hypothese, maar er zijn meerdere motieven mogelijk. De buit is gering en gaat over 100 euro. Veerle lag achteraan in de winkel. Waarom zou ze helemaal naar achter gesleurd zijn door een overvaller? Bovendien kreeg ze messteken in de hartstreek wat erop wijst dat ze dood moest. Ook gebeurde het op een druk moment”, aldus de politieman.

Volledig scherm Patrick Willockx van de federale politie bij Faroek. © VTM

Aimabele vrouw

In een café op de Grote Markt zuchten twee heren als we hen vragen of de zaak nog leeft in de gemeente. “Ik was daar indertijd kapot van. Het was een schitterend en aimabel koppel met een prachtig gezin. Veerle en haar man waren fijne, kunstzinnige mensen die heel goed lagen binnen de gemeenschap. Veerle deed bijvoorbeeld aan liefdadigheid en maakte prachtige glaswerken en schilderijen. Altijd kreeg je van haar een goedendag als je haar tegenkwam op straat. Haar echtgenoot, een leerkracht van een naburige school, is er jarenlang kapot van geweest, maar hij probeert zijn leven nu weer op de rails te krijgen. Hij heeft Zelzate verlaten en probeert er het beste van te maken. Ik bewonder de manier waarop hij naar de toekomst kijkt, want die mens heeft zeer diep gezeten.”

Volledig scherm Veerle Scheerlinck © VTM

Dat het mysterie ooit opgelost geraakt, lijkt voor beide heren een utopie. “ De eerste weken in een dergelijk onderzoek zijn de belangrijkste. De recherche heeft indertijd elke steen omgedraaid. Die mensen hebben heel hard hun best gedaan om dit op te lossen: talloze mensen zijn ondervraagd, ze hebben zelfs de riolering gecontroleerd. Aan hun inzet om dit op te lossen, zal het niet liggen’, besluiten ze.

Grote middelen

De politie haalde inderdaad de grote middelen uit de kast en ging rond met een robotfoto van de mogelijke verdachte. Ze sprak vele Zelzatenaars persoonlijk aan om toch maar een aanknopingspunt te vinden. Later werd de ondertussen befaamde robotfoto verspreid, wat honderden tips opleverde. Zij werden minutieus onderzocht, maar leverden geen spoor op naar de dader.

Volledig scherm Op 10 oktober verspreidden het parket van Oost-Vlaanderen en de federale politie de robotfoto die vier dagen eerder getoond werd in Zelzate. "De verdachte is een blanke man van ongeveer 1,84 meter, die op het moment van de feiten opgemerkt is in de winkel. Hij heeft een korte onverzorgde baard, donker haar en droeg een zwarte (nep)lederen vest en zwarte schoenen", was de informatie die in het bijhorende opsporingsbericht zat. © JEW

De hoop dat de moord op de geliefde winkelierster ooit opgelost geraakt, heeft bij vele Zelzatenaars plaats gemaakt voor gelatenheid. “Er valt niets zinnigs meer over te zeggen”, verklaart een buurtbewoner die Veerle goed gekend heeft. “Als ze de dader ooit vinden, zal ik bijzonder opgelucht zijn dat we dit enigszins achter ons kunnen laten”, besluit hij.

Ook voor echtgenoot Frank is het vooral die onwetendheid waarom zijn vrouw moest sterven ondraaglijk. In het opsporingsprogramma verklaarde hij volgende: “De hamvraag is en blijft: waarom? Waarom heeft zij zoveel moeten afzien? Waarom is zij het slachtoffer geworden van die gruwelijke daad? Dat is iets waar ik niet bij kan.”

Onderzoek loopt

“Het onderzoek loopt vandaag nog steeds.” Dat is het enige wat we van het parket van Oost-Vlaanderen te horen krijgen over de zaak. Of er al verdachten in beeld zijn of niet, blijft voorlopig al een even groot raadsel als de gebeurtenissen op die bewuste 3 oktober.

