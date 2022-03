Chiro Sint-Paulus steekt handen uit de mouwen bij vzw Lichtpunt

En die hulp was meer dan welkom. “Het werk in onze vzw is nooit klaar”, zegt voorzitter Lucien Vande Velde. “Soms zijn onze vrijwilligers zo hard bezig met het runnen van onze voedselbank dat we amper tijd hebben om onze gebouwen te onderhouden. Vaak gaat het om tijdsgebrek, maar ook gewoon een tekort aan helpende handen. Dan is het goed dat er mensen en verenigingen zijn die ons af en toe een extra duwtje in de rug geven. Dit keer kwam het uit onverwachte hoek van de jonge mensen van Chiro Sint-Paul uit Ertvelde. We zijn hen alvast heel erg dankbaar. Onze gebouwen konden de extra poetsbeurt goed gebruiken.”