Cheque ter waarde van 5.600 euro overhandigd aan Verbroederingscomité

Een maand later overhandigde burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) de chèque aan Rudy Lavreau, de ondervoorzitter van het Verbroederingscomité. Zij zullen een aantal initiatieven ontwikkelen om de Oekraïense vluchtelingen te steunen. “Momenteel verblijven er een dertigtal Oekraïense vluchtelingen in Zelzate", zegt Lavreau. “Zij worden opgevangen door gastgezinnen of verblijven in woningen van het lokaal bestuur. Het Verbroederingscomité zal de fondsen gebruiken om een ontmoetingsmoment te organiseren voor de Oekraïense vluchtelingen, hun gastgezinnen en de vrijwilligers. Daarnaast zullen we de fondsen ook aanwenden om de nodige meubelen en huisraad aan te kopen.”