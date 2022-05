Chauffeur (62) belandt in gracht na geval van verkeersagressie: “Ik heb misschien wat overdreven gereageerd”

De beklaagde was in Zelzate op de baan met zijn wagen en kreeg het op een bepaald moment aan de stok met een fietser die hij even voordien per ongeluk de pas had afgesneden. Volgens de 62-jarige man kroop de verontwaardigde fietser daarop via het open raam in zijn wagen om hem te krabben op zijn gezicht. Hij stapte daarop uit en haalde een ketting uit zijn koffer om de fietser een lesje te leren. Tijdens deze schermutseling belandde de beklaagde in de gracht naast de weg. Het hele groteske tafereel werd gadegeslagen door een politieman in burger die de twee kemphanen uit elkaar probeerde te halen. De beklaagde besloot nadien om weg te rijden. Volgens de politieman was het vooral de chauffeur die helemaal over de rooie ging en de meeste klappen uitdeelde. Dat laatste is toch opmerkelijk aangezien de man invalide verklaard is na een beroerte en verscheidene openhartoperaties.