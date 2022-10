Buurtcomité Debbautshoek organiseert eerste keer kerstmarkt

Moordmyste­rie net over de Nederland­se grens naast Zelzate kent na drie jaar doorbraak: onbekende vrouw (57) vrijwel zeker door haar man vermoord

Het mysterie rond de onbekende, doodgeschoten vrouw die in 2019 in het Nederlandse dorp Westdorpe, aan de Belgische grens bij Zelzate, werd gevonden, is dankzij een DNA-match opgelost. Het slachtoffer is afkomstig uit de omgeving van het Noord-Franse Duinkerke en was 57 jaar oud. Ze is vrijwel zeker om het leven gebracht door haar echtgenoot, die inmiddels ook is overleden. Eerder bracht een oproep via het programma Faroek geen doorbraak. Nu is die er dus wel.

