Buurtbewoners tekenen opnieuw beroep aan tegen realisatie Sportcomplex Zelzate-Zuid: “Jeugdspelers zijn hier dupe van”

250 jeugdspelertjes van KVV Zelzate verzamelden in maart nog 750 handtekeningen van inwoners die zich achter de plannen voor een nieuwe verkaveling schaarden. Daarmee wilde de club extra druk zetten op de vergunningsprocedure. Ondanks dat het dossier mogelijk opnieuw vertraging oploopt, zorgt het niet voor extra zorgen binnen de club. “Het is alleen jammer dat onze jeugdspelers en de petanquespelers weer de dupe van de mogelijke vertraging zijn, maar ik maak me eigenlijk geen zorgen”, zegt een zelfzekere Stefaan Luca, voorzitter van KVV Zelzate. “Het dossier dat woensdag zal worden ingediend is ook nog niet ontvankelijk verklaard. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de bouwheer een sterk en realistisch dossier heeft ingediend. Dat weerspiegelt zich ook in het feit dat het eerder al door de gemeente en provincie was goedgekeurd.”