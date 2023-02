Burgemeester trakteert op Turkse pizza’s ten voordele van slachtoffers aardbeving

voetbal tweede nationale A Simon Lanckman (KVV Zelzate) voor duel tegen RC Harelbeke: “Onze tegenstan­der zit in ‘the flow’”

De zege op het veld van OLSA Brakel deed deugd voor KVV Zelzate. De ploeg staat meteen wat steviger in de linkerkolom van de klassering. En in de eerste helft van het klassement het seizoen afsluiten was voor de start van de competitie het doel. Simon Lanckman hoopt tegen RC Harelbeke op een tweede zege op rij.

12:30