Burgemeester ontvangen bij koningspaar op Kasteel van Laken

voetbal tweede nationale A Stefaan Luca (KVV Zelzate): “We zijn op onze hoede voor RFC Wetteren”

Het woord remontada lijkt dit jaar uitgevonden voor een club als KVV Zelzate. Na een 1 op 12 zat het met de rode lantaarn opgezadeld, maar intussen is de ploeg van voorzitter Stefaan Luca opgerukt naar een gedeelde zevende plaats in het klassement. En of de zege van afgelopen weekend bij grote broer Lokeren-Temse deugd deed. Maar Stefaan Luca, gepokt en gemazeld in het voetbal, weet dat het snel kan keren. Voor het duel tegen Wetteren is hij dan ook op zijn hoede.

8 december