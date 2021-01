Brandweerman (23) uit Zelzate verdacht van vijf brandstichtingen: “Door mijn moeilijke jeugd heb ik domme dingen gedaan”

Gent Veilig Zwijnaarde

15 januari Het zijn spannende tijden voor de inwoners van Zwijnaarde. Enkele weken geleden pakte mobiliteitsschepen Watteeuw uit met de idee om in Gentbrugge en Zwijnaarde circulatieplannen in te voeren. Wat, hoe en waar precies is nog niet beslist, maar dat er zal geknipt en omgeleid worden, lijkt nu al onafwendbaar. Ik kreeg meteen berichten van handelaars uit beide gemeenten om in deze column iets te schrijven over hun bezorgdheden, om u maar te zeggen dat de schrik erin zit van zodra ons stadsbestuur communiceert een idee te hebben. In Zwijnaarde is men dezer dagen dubbel ongerust. De kans is groot dat bpost daar een vestiging zal planten op het industrieterrein. Vanop dat terrein kan je de R4 horen. Je kunt, om het met een volkse zegswijze te stellen, zelfs zover plassen, maar toch moet het zware vrachtverkeer door een woonwijk dieselen. Voor diegenen die de buurt niet kennen, schets ik even de situatie. Komende uit de richting van de N60 en het dorpscentrum moeten vrachtwagenchauffeurs hun combinatie door een haakse bocht wringen en hopen op de hoffelijkheid van automobilisten, fietsers en buschauffeurs om dat manoeuvre binnen het kwartier en zonder schade te kunnen uitvoeren. Als er een eindje weg wordt aangelegd van het bedrijventerrein tot aan de R4, zoals voormalig burgemeester Termont al met veel bombarie beloofde — hij liet zich tijdens die belofte rechtstaand in een rode cabrio rondrijden, ik verzin dit niet — dan is het probleem opgelost. Toegegeven, er zal moeten onderhandeld worden met de eigenaars van de grond en die aansluiting zal geld kosten, maar Zwijnaarde zal verkeersveiliger worden en dat is terecht een stokpaardje deze legislatuur. Zou het naïef zijn om te hopen dat de stad eerst dit prangende probleem oplost alvorens met circulatieplannen en LEZ-uitbreidingen te strooien?