Banksy op zijn Vlaams, wanneer de sloop zo snel moet gaan dat de schilderijtjes gewoon aan de slaapkamermuur blijven hangen

Gent Overduide­lij­ke graffiti klaagt opnieuw agente uit zaak-Cho­vanec aan, maar deze mag blijven

8 december De zaak-Chovanec, waarbij de Slovaak Jozef Chovanec stierf in een cel tijdens een politie-interventie, blijft de gemoederen beroeren in Gent. Nadat eerder een graffiti over het tafereel in de cel werd weggehaald én teruggeplaatst in het Graffitistraatje, staat er nu opnieuw een afbeelding, dit keer in de grindbakken aan de Oude Dokken. Daarop staat heel duidelijk de agente die een Hitlergroet bracht, met een aanklacht dat ze nog steeds bij de politie werkt.