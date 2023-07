Bakker uit Zelzate schuldig aan verkrachting van medewerkster: “Hij maakte doelbewust misbruik van machtspositie”

RESTOTIP. Biscuit Nathalie in Eeklo: “Houd zeker plaatsje vrij voor het dessert”

Een van de kleinste en gezelligste nieuwe culinaire plekjes in het Meetjesland is Biscuit Nathalie in Eeklo. Vooral een koffiehuisje, maar ’s middags is er ook een beperkte lunchkaart. En die gingen wij graag testen.