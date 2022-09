Avondje uit eindigt in zwaar geweld: “Zelfs al heeft het slachtoffer u racistisch bejegend, dan is dat nog een reden om over te gaan tot fysiek geweld”

Het koppel, een man en een vrouw, was die avond aan het uitgaan en had al goed gedronken. Toen de man sigaretten ging kopen in de nachtwinkel, raakte de vrouw verwikkeld in een discussie met een groepje jongeren dat voor de nachtwinkel stond. De vrouw zou een van de jongeren racistisch bejegend hebben waardoor de beledigde jongeman (25) woedend werd. Toen hij op de vrouw afging, greep zij hem naar de keel waarop hij haar wegduwde.

Al snel ontstond een handgemeen waarbij een tweede beklaagde (18) zelfs een karatetrap in haar rug gaf. Ook kreeg de vrouw van de eerste beklaagde een klap in het gezicht waardoor haar tanden los stonden. De eerste beklaagde erkent dat hij zwaar over de schreef gegaan is, maar was naar eigen zeggen zodanig kwaad over haar racisme dat hij zich niet kon beheersen. Het spreekt echter niet in zijn voordeel dat de man een aantal maanden voordien al veroordeeld was voor dergelijke feiten. De procureur vorderde voor hem acht maanden gevangenisstraf en een boete van 400 euro. “Zelfs al heeft het slachtoffer u racistisch bejegend, dan is dat nog een reden om over te gaan tot dergelijk fysiek geweld”, sprak de rechter streng.