Arrest Grondwettelijk Hof maakt mix tussen sociale en private woningen in Klein Rusland opnieuw mogelijk

Diedrik (43) opent Meetjes­land­se stokerij: “Alles lokaal, van korrel tot borrel”

Wat dacht je van een likeur op basis van honing uit Balgerhoeke in Eeklo? Een eau de vie op basis van kersen uit Sint-Laureins? Of een brandy met appels uit Lievegem? Stokerij Snoeck op Kunstdal in Eeklo is nieuw, en zet Meetjeslandse producten centraal. Diedrik Snoeck (43), een Maldegemnaar die nu in Aalter woont, staat aan het roer. Wij gingen op bezoek.