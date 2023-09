Appartement op Groenplein vat vuur nadat frietketel ontploft

KFCE Belzele laat papiercon­tai­ner weghalen wegens te veel gesluik­stort: “Ze smeten er hun oude boeken in, maar ook de boekenkast”

Wie over te veel papier beschikt, zal die voortaan niet meer in de papiercontainer van KFCE Belzele kunnen deponeren. De club liet de container weghalen omdat er veel meer dan alleen papier in de container terecht kwam.