Alsof Eddy Wally elke minuut de trap af kan komen - Vijf jaar na het afscheid van ‘The Voice of Europe’ keren we met dochter Marina terug naar ‘Villa Wally’

RegioDe witte Umbro-jas, het Burberrypetje en de hoeden nog aan de kapstok, de zwarte lakschoenen netjes opgeblonken eronder. Wie vijf jaar van de aardbol verdween, verwacht dat Eddy Wally elke minuut de trap afkomt om zijn gasten te verwelkomen. “Het Laatste Nieuws. Waauw, geweldig zeg!” Het accent is hetzelfde, de ster straalt iets minder hard. Toch is de verwelkoming niet minder hartelijk als Marina Wally (63) de deuren van de ‘Villa Wally’ in Zelzate openzwaait. Een plek waar de klok al vijf jaar stil lijkt te staan, maar schijn bedriegt. “De tuin al eens goed bekeken?” Welkom in ‘Casa Wally’.