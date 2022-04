Alex Laheyne en Jeanine Van der Zalm vieren 55-jarig jubileum

Toen ze elkaar leerden kennen, was Alex huisschilder en had Jeanine een winkel met schilder- huishoudmateriaal en decoratie in Zelzate. Het gelukkig getrouwde koppel is ondertussen al even met pensioen en woont in de Leegstraat in Zelzate. Ze hebben samen twee kinderen, twee kleinkinderen en zelfs één achterkleinkindje. Proficiat!