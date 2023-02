Aldi Rijkswachtslaan sluit week de deuren wegens make-over

Breuken in gezicht niet door lachgas­tank, maar door vuistslag bij McDonald’s in Breda

DEN BOSCH/BREDA – Bij een ruzie op een parkeerterrein van de McDonald’s in Breda is helemaal niet geslagen met een lachgastank. Dat stelt het gerechtshof in Den Bosch. De 21-jarige M.C. uit Terneuzen is daarom vrijgesproken van poging tot doodslag. De Bredase rechtbank legde hem daarvoor eerder vier jaar cel op.