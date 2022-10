AA Gent-supporters opgelicht bij reis naar Dublin: “Een koopje, dachten we, maar later begon het te dagen”

Zelzate VIDEO. SAAMO en Lichtpunt maken lawaai tegen armoede

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede. SAAMO Zelzate en Lichtpunt maakten van de gelegenheid gebruik om op de wekelijkse markt van Zelzate lawaai te maken om het recht op wonen in de kijker te plaatsen. Er was ook soep voor de voorbijgangers.

