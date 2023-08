53-jarige man komt om bij schietpartij in het Oost-Vlaamse Zelzate

Politie stelt stijging van zomerinbra­ken vast in Lochristi en Wachtebeke

Politiezone Puyenbroeck ziet in vergelijking met vorig jaar een stijging van het aantal inbraken in juni en juli. Ze kreeg melding van 25 inbraken in haar gemeenten. Vooral in Lochristi en Wachtebeke noteren ze een stijging.