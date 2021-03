13-jarige jongen nog steeds in levensgevaar na ongeval: “We zijn heel voorzichtig hoopvol”

ZelzateDe 13-jarige fietser die vrijdagochtend zwaargewond raakte nadat hij op het kruispunt van de Burgemeester Jos Chalmetlaan en de Burgemeester Camille Leynlaan aangereden werd door een auto, verkeert nog steeds in levensgevaar. “Heel voorzichtig mogen we hoopvol zijn dat het de goede kant opgaat, maar het is te vroeg om dat met zekerheid te zeggen”, zegt Joachim Van De Sype van de politiezone Regio Puyenbroeck.

Op het kruispunt van de Burgemeester Jos Chalmetlaan en de Burgemeester Camille Leynlaan werd vrijdagochtend een 13-jarige fietser aangereden door een auto. Het was een flinke klap en het jongetje werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis. Vrijdagavond bevestigde de woordvoerder van politiezone Puyenbroeck dat hij nog steeds in levensgevaar is.

Hoopvol

“Wat ze wel vertelden, was dat het eerder de goede kant op ging dan andersom, maar dat is te vroeg om met zekerheid te zeggen. In deze fase kan het nog alle kanten opgaan.” Er werd een verkeersdeskundige aangesteld die het ongeval onderzocht. Daaruit is gebleken dat er geen sprake zou zijn van onaangepaste snelheid bij de automobilist. “Het is een jammere samenloop van omstandigheden", besluit oachim Van De Sype van de politiezone Regio Puyenbroeck.

Omwonenden schrikken niet van het ongeval. Volgens hen vraagt de inrichting van de Burgemeester Jos Chalmetlaan om ongevallen. “Er zijn geen snelheidsremmers en de voorrang van rechts is onverantwoord. Het wordt hoog tijd dat de gemeente hier ingrijpt.”

Volledig scherm Burgemeester Brent Meuleman. © Wannes Nimmegeers

‘Stom’ ongeluk

“Mijn gedachten zijn bij iedereen die door dit ongeval persoonlijk getroffen werd”, reageert burgemeester Brent Meuleman. Zoals het verslag van de verkeersdeskundige al leek uit te wijzen, is er waarschijnlijk geen schuldige aan te wijzen, benadrukt Meuleman. “Ik laat me niet meeslepen in het vellen van oordelen en het aanwijzen van schuldigen. Het zou wel eens om een ongeval kunnen gaan zonder aantoonbare oorzaken of ‘schuldigen’. Een ‘stom’ ongeval zoals dat weleens ongelukkig genoemd wordt. Het weekt bij ons allemaal emoties los.”

Pijnpunten in verkeer

Het ongeval legt opnieuw de pijnpunten op sommige plaatsen in Zelzate bloot. Ook burgemeester Meuleman bevestigt dat die moeten aangepakt worden, maar dat moet op een doordachte manier gebeuren. “We willen niet één situatie aanpakken om nadien twee andere infarcten te krijgen. We willen alle probleemsituaties aanpakken. Daarom hebben we aan minister Peeters gevraagd om ook de impact van de omvorming R4 op ons grondgebied in kaart te brengen, zodat we onbezorgd rijrichtingen kunnen veranderen, schoolstraten kunnen invoeren en zwaar verkeer kunnen weren, zodat we niet moeten vrezen dat de situatie voor de schoolpoort verbetert, terwijl er links en rechts - waar ook kwetsbare kinderen in het verkeer komen - plots extra gevaren en risico’s opduiken.”