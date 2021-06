Zware ontploffing in Zele: helft woning weggeblazen, één slachtoffer om het leven gekomen

Berlare/Dendermonde Het Laar houdt inzameling voor gezin van leerling dat alles verloor bij woning­brand

23 juni Enkele leerkrachten en de directie van Het Laar in Dendermonde zijn deze week een inzamelactie gestart nadat het gezin van één van hun leerlingen alles verloren heeft tijdens een woningbrand in Berlare. “Toen we het nieuws hoorden, hebben we geen moment getwijfeld”, zegt leerkracht Greetje Onselaere.